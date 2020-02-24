苗栗縣警通霄分局烏眉派出所新建工程，昨日上午由局長翁群能〔右四〕主持動土典禮。〔通霄分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣警通霄分局烏眉派出所旁老龍柏樹都將全部留下。〔通霄分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣警局通霄分局烏眉出所啟用已近40年，因廳舍建物梁柱多處龜裂，被鑑定為危樓，經縣警局向縣府爭取經費2千3百萬元，在原地興建新的派出所，昨日上午由縣警局局長翁群能與通宵鎮長陳漢志及烏眉所轄內5個里長共同舉行動典禮，地方人士賀聲不斷。

通霄分局烏眉派出所是位於苗128線5公里500公尺處，據通霄分局分局長林振明表示，派出所自1981年啟用至今已近40年，廳舍因建物樑柱龜裂，經鑑定為危樓，加上廳舍總面積只有70餘坪，辦公室空間狹窄不敷需求，為改善員警工作及民眾洽公環境，經苗栗縣警察局、通霄分局與地方士紳積極奔走，終獲苗栗縣政府同意核撥經費原地興建新廳舍。

烏眉所新建工程經費約新台幣2千3百萬元，工程期約1年2個月，新建主體建築物為地上2層、總面積150坪，預定於110年5月興建竣工，而原本派出所前有15棵的50年老龍柏樹，早已成為烏眉所的特色，這些老樹都將全數留下，成為警察機關少見的綠化景觀。

昨日上午動土儀式，由苗栗縣警局長翁群能主持，並邀請通霄鎮鎮長陳漢志、派出所轄內的烏眉里、內湖里、福源里、福龍里及楓樹里等5里里長，以及鎮民代表、警友、義警、民防及地方仕紳參加，與會人士一同祈求新建工程施工順利、平安，會場賀聲連連，大家同表慶賀。

(中時 )