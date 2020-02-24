新冠肺炎疫情持續延燒當中，而在中國大陸許多企業也紛紛實施降薪、無薪假等措施，而香港企業也同樣受到波及，更有工商界人士爆料，在半年內可能會出現海嘯一般的倒閉、裁員潮。

根據中國大陸一項針對近千家中小企業的問卷結果，其中有6成企業認為，讓公司金流出現問題的主要是「員工工資及五險一金」，因此有2成的企業選擇裁員、減薪來節流讓公司金流維持正常。

而中國大陸金融管理龍頭之一的「諾亞財富集團」則是寫了一封「全員戰『疫』倡議書」，告知旗下員工，在疫情期間每位員工都必須要放5天無薪假，也就是每個月每位員工都會少掉25%薪水的意思。

諾亞財富集團的 「全員戰『疫』倡議書」 。（圖／翻攝自微信公眾號「投資界」）

而香港地區也同樣受到疫情影響，廠商會行政總裁楊立門在節目上指出，香港有90%左右是中小企業，原本就已經在苦撐，本次疫情讓他們更難生存，呼籲當局應該要用財政儲備來刺激經濟。

除了經濟之外，民生方面也相當困難，根據香港社區組織協會公布的基層家庭面對新型冠狀病毒肺炎困難問卷調查報告，有67%的人無法正常負擔防疫物品的開銷，更是有人為了買防疫用品，只好減少餐費一天只能吃兩餐。

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(中時電子報)