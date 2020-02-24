2020大選國民黨慘敗，內部改革聲浪再起！對此，國民黨也成立改革委員會，在正式啟動前，由國民黨智庫國家政策研究基金會先行召開諮詢會議，並於7日針對「青年參與」舉辦首場會議，收集相關意見，供改革委員會開會時參考。台灣東海大學政治學系教授宋興洲認為，藍營目前看來仍在內鬥，自殘式的改革恐釀「三失」後果。

國民黨主席補選剩兩星期，黨主席補選候選人江啟臣及郝龍斌近日紛紛針對不同議題進行交鋒！江啟臣稍早貼出15位現任、卸任立委力挺他當黨主席的影片，並強調他可作做「世代」的橋樑，讓世代間相互理解溝通。郝龍斌則以行政院長蘇貞昌與立法院長游錫堃都70多歲為例，指能力與經驗累積才是成功保證，「世代交替」的呼求是假議題。據《中評社》報導，宋興洲認為，郝龍斌、江啟臣仍只會談大理想，無法獲得選民認同。

宋興洲提及，國民黨改革關鍵應放在重新培養基層菁英，但兩位黨主席補選候選人卻搞不清癥結點。他認為，國民黨若持續繞著兩岸主張、黨內鬥爭打轉，恐追不上民進黨培養菁英、掌握風向的功力。此外，宋興洲認為，自殘式的改革恐造成丟失優勢、迷失方向、喪失再起的契機，「三失」的後果。

(中時電子報)