根據國際地產市調機構發表亞太商辦租金指數報告顯示，2019年Q4整體市場出現衰退，其中香港年減超過1成4，為最嚴重，台灣則異軍突起，為東亞區增幅第二名，業者表示，台灣受惠於產業、資金回流，需求條件逐強加上新增供給不足，加強租金調漲的支撐力道。

根據萊坊(Knight Frank)發表2019年Q4「亞太商辦租金指數」，統計顯示2019年亞太區21個主要辦公室市場，有13個呈現租金持平或上漲，加權平均年漲0.4%，但較2017、2018年的1.8%、3.4%年增率，明顯趨緩，甚至第4季出現0.2%的衰退。其中，澳洲各大城市因供給量有限，租金全面上揚，墨爾本年增11%居首。

另外，受到反送中的局勢侵擾，香港年跌14.3%、季跌6.7%，無疑是重災區，而受貿易戰影響，中國的北上廣深也全面走跌，而台灣趨勢走強，年增2.7%、季增0.7%，在東亞僅次於今年舉辦奧運的東京。

瑞普萊坊商業物業代理部副總監陳瑛佳說明，台灣受惠於產業、資金回流，需求條件有逐漸增強的趨勢，再加上新增供給不足，第4季A辦租金每月每坪2808元，。預期在疫情有效控制下，未來產業回流的速度會加快，甚至外商避險布局的需求會提升，即使上半年部分企業的決策可能稍緩，但全年租金仍有3%的上漲空間。

陳瑛佳分析，辦公室的租期長，持有人又多為壽險業或投資機構，以目前超低空置率的房東市場條件來看，以及台灣防疫成果，短期的疫情因素不會影響租金上揚的長期趨勢。而且台北市辦公市場無新增供給，再加上多棟舊商辦投入都更、危老重建，供不應求的現況不變，空置率維持歷史低點，也會加強租金調漲的支撐力道。

瑞普萊坊總經理劉美華強調，面對未來強烈的來台投資需求，商辦仍是壽險業、建商投資的首選規劃，而且在2023年以前，市場幾乎沒有大面積新供給可釋出，再加上市區舊商辦在這波健康議題下，有很大的重建急迫性，看多辦公室的投資市場。

此外，科技的運用，例如：物聯網、5G等，可降低人際接觸風險、提高管理效能，以及物業管理標準的提升，將成為辦公室市場產業升級到下一個世代的決勝關鍵。

面對美中貿易戰、新冠病毒疫情等不確定性，萊坊預期，今年的挑戰更大，今年亞太區13個城市、超過一半的商辦租金將持平或走跌。萊坊亞太區租戶及商業代理部主管Tim Armstrong表示，疫情的解除仍是個未知數，短期很可能遞延有增租或搬遷的企業決策，另外也讓企業認真思考未來辦公室選址的地理多元性。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)