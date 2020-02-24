臉書「靠北惡質幼兒園」粉絲頁23日晚間上傳4段影片，爆料中西區一家私立托嬰中心，疑似因幼童未戴口罩與搶玩具等原因，遭保母與蘇姓女負責人打手、扯耳等虐待，網友同聲撻伐，台南市社會局24日調查，施虐保母已離職、蘇女暫停照顧公座，台南市長黃偉哲認為離職照樣究責，台南市社會局表示將依照兒少法開罰。

臉書「靠北惡質幼兒園」粉絲頁23日晚間傳出4段影片，指責中西區一家私立托嬰中心人員有不當虐童行為，影片中的工作人員，疑似因為幼童不戴口罩、搶玩具，出現訓斥、甩丟與拍打手部等激烈動作，動作粗魯的將幼童像物品般甩丟在地上。

數千名網友分享影片並留言斥責，這家托嬰中心24日仍有營業，有家長前往要求退費並調閱監視器，查看是否自家小孩之前身上出現瘀傷是否與被虐待有關。台南市社會局表示，24日陸續有6、7位家長考慮停止送托，社會局將媒合轉介其他托嬰中心。

台南市社會局表示，這家托嬰中心合法登記，之前未有違規紀錄，收置○歲到2歲共22名幼童，每人每月收費高達1萬7500元，兩名疑似施暴者1人為保母，1人為蘇姓女負責人，保母18日已離職，蘇姓負責人暫停照顧幼童工作。網友爆料，蘇女丈夫另經營一家同性質的托嬰中心，不少網友驚懼留言「太可惡了」。

被勒令停止照顧幼童的蘇女24日仍出現在托嬰中心，她坦言社會局17日已派員到中心調查，蘇女稱當時是因為小孩搶了別人玩具，該位照顧的保母才會有制止動作，但仍屬不適當的行為，18日已自行離職。

台南市社會局強調「兒虐零容忍」，決定25日請業者到場召開調查會議，若查證屬實，將依照兒少法第49條與97條處6萬至60萬罰鍰。

黃偉哲表示，雖然工作人員離職，公權力不會就此作罷，仍會追究到底，不能讓家長遺憾與孩子成長過程的傷害。

台南地檢署24日表示全案已由婦幼組專組檢察官呂舒雯負責偵辦，將向臺南政府家庭暴力暨性侵害防治中心調閲相關資料，追查是否有不法行為。

(中時 )