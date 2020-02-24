歐陽旻欣（右）、林莞淇（左）克服不能手科目，一起考上四科滿級分，彼此祝賀，都覺得很開心。（吳敏菁攝）

歐陽旻欣（右）、林莞淇（左），考上四科滿級分。（吳敏菁攝）

大學學測成績出爐，彰化女中成績亮眼，4科60級分5人，採計國英數自有：4人、國英數社1人，４科55級分以上也多達94人；其中，自然組四科55級分以上42人，社會組四科55級分以上52人，都達頂尖國立大學的標準。

今年彰化女中學生參加大學學科能力測驗共有596人，成績表現精采亮麗，國文科高達五成八同學超過全國頂標，校長陳香妘表示，為了因應考招變革，學校完成相關因應規劃，包括：協助學生適性志願選填、加強學生面試輔導及資料蒐集製作，俾利學生錄取理想學校科系。

彰女林莞淇衝出黑馬，拿下4科滿級分，她謙虛的說，模擬考都沒考這麼好過，參加過WRO等程式設計比賽，本來志願想上資工系，但坦承對自己的興趣、能力都還在探索的階段，考得比預期好，或與也會尊重家人的意見，填選醫科，覺得很多領域，只要深入挖掘都能找到有趣，有意義的地方。

林莞淇分享，雖然是數理資優班，但上了高中，驚覺高手如林，覺得自己數學比起來遜多了，但不想放棄，從「題海」中磨練，找到解題的樂趣和成就感，數學成績提升了。

歐陽旻欣本來就是維持名列前茅，拿手科目是數學，但英文是罩門，上高中驚覺生字好多啊，但不可不想被打倒，抄下單字，反覆背誦，直到認識了它為止，就這樣每天花2小時勤讀英文，也拿下滿級分，一點一滴的克服的過程，也累績了信心，願意和莘莘學子分享，不能手的科目，不放棄，往往能找到「對付」的方法，不是一定要考多好，但突破自己、進步的感覺蠻令人開心。

(中時 )