香港青年創業家總商會今(24日)公布一份關於疫情對香港中小企營商環境影響的調查，並發現有38%受訪者表示，預計2020年首兩季度的生意額將按年跌逾半，更有65%受訪者打算精簡公司架構或裁員。

香港青年創業家總商會呼籲政府、業主及銀行等社會上有能力者，「幫幫手、救救青年企業家」。該調查於本月8至18日期間進行，以網上問卷形式訪問了305個香港青年企業及中小企公司，以了解近期疫情對他們經營環境的影響和現況，以及希望政府提供的紓困措施。調查發現，有86%的受訪者認為現時香港經營環境對業務有嚴重影響，而首3個目前面對的迫切難題為營業額減少、現金流緊張和租金壓力，分別佔92%、71%和63%。

適逢港府新一份財政預算案將於本周三(26日)發布，逾90%受訪者希望得到政府提供補貼和資助，其次是75%受訪者希望政府能豁免公司及牌照費用，也有逾半受訪者希望得到免息貸款和稅率優惠。

香港青年創業家總商會主席謝海發表示，目前情況對於8年以下、聚焦香港市場的本地初創企業實在太難。謝強烈建議政府能在預算案內，就現行或建議中的資助計劃額度加深；擴闊現有支援基金涵蓋範圍及行業，如把針對海外市場的中小企基金擴至本地市場的中小企也可申請；及優化和加快審批支援基金流程。

他強調，本地青年企業面對的現金流問題嚴重，政府提出的所有紓困措施最重要是及時和到位，並期望所有款項審批可於2星期內完成，形容是「一日都嫌多」。

(中時電子報)