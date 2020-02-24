學測成績出爐，台中女中考出好成績。(林欣儀攝)

台中女中賴語晨有聽力障礙，憑藉助聽器與唇語輔助，不但學測考取59級分，英文更是頂呱呱。（林欣儀攝）

大學學測成績出爐，台中女中數資班賴語晨從小有聽力障礙，但憑藉助聽器與唇語輔助，不但學測考取59級分佳績，英文能力更是頂呱呱，希望朝研究型醫生的方向發展；同樣就讀女中的黃映潔去年休學1年、到日本留學，返國後利用半年時間努力，也考取59級分。

戴著助聽器的賴語晨長相秀氣，她說，約5、6歲時發現有聽力障礙，若沒戴助聽器、聽力只剩70多分貝，因從小就上全美幼兒園，對語文科目相當感興趣，無奈若環境太吵雜會聽不清楚，只能憑藉著助聽器與唇語輔助學習，目前已通過英檢高級初試、國中時多益即考到950分。

喜愛閱讀的賴語晨未來想選讀醫學院，她說，因為對研究很感興趣，高中科展的題目是癌症免疫相關，未來希望朝研究型醫生的方向發展；英文或中文對她來說只是種語言，透過語言可閱讀更多書籍、接觸不一樣的世界。也因為英文成績好，賴語晨高一、高二共有3個學習免修英文，她也利用時間閱讀並完成相關書籍的報告。

從小就夢想出國留學的黃映潔說，原本想申請日本教育旅行，上網看到日台交流協會提供日本留學1年的獎學金，便決定申請，去年到東京私立順天高級中學完成1年學業，深深覺得融入當地生活、交朋友是較難的，但赴日1年學到很多不同的經驗，感覺很值得。

黃映潔去年7月返台，面對僅剩半年時間就要考學測，她笑說，第一次模擬考考得很爛，後來找以前的同學詢問方法，透過重新筆記、善用講義的方式，將時間加強在不擅長的科目，逐步找回念書與考試的步驟，學測5科考取73級分。

(中時 )