大甲媽將於3月19日深夜展開遶境活動，由於目前正值新冠肺炎疫情之際，有醫生認為今年應停辦。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤24日受訪表示，明天學校開學、捷運有百萬人搭以及高鐵，且大甲媽遶境是在室外，有些人太擔憂，否則連菜市場都不用去，廟方會做好環保衛生和防疫，大家也要相信政府的防疫措施，並呼籲信徒最好戴口罩。

「人怕人，嚇死人！」鄭銘坤指出，大甲媽遶境是在室外，不用怕，大家應該站出來，否則連菜市場都不用去，進香沿途的寺廟及車輛都會消毒，主要道路也會噴霧消毒，每人1天量3次體溫，不只今年做，以後遶境都會比照這種方式進行，也呼籲信徒如有感冒發燒不要參加，要保護別人，參加遶境最好戴口罩。

針對點心站部分，鄭銘坤強調，雲林新港鄉和奉天宫已召開3次開會議，點心站考慮請志工以打菜方式，改用餐盒或小便當給信徒，建議團隊最好自帶鋼杯和保溫槍，許多相關細節都在研究討論中。

(中時 )