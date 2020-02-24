公所將1930年與建，嘉縣碩果僅存唯二之一的庄役場，目前也是辦公空間的第一代公所提報申請歷史建築保存下來。（呂妍庭攝）

太保市公所新行政大樓預計民國111年3月底完工，今24日並舉行動土儀式太保市公所新行政大樓預計民國111年3月底完工，今24日並舉行動土儀式。

嘉義縣太保市公所現有辦公廳屋齡逾43年，經築師公會結構安全鑑定判定為危險建築物，歷經921等地震衝衝擊後，被建築師公會結構安全鑑定判定為危險建築物，經申請前瞻經費後，終獲內政部核定，預定將以1億3800萬元在現址空間蓋大樓，而為呈現太保市公所的歷史軌跡，公所將1930年與建，嘉縣碩果僅存唯二之一的庄役場，目前也是辦公空間的第一代公所提報申請歷史建築保存，去年正式由文化觀光局核定為歷史建築，未來將呈現新舊公所相互輝映的場域氛圍。

原太保市公所辦公廳舍完工於民國66年興設完成，當初公所考量經費開支，原打算以結構補強工程維持老建築的壽命，前年7月發生中埔地震後，市長黃榮利重新思考新建辦公廳舍的必要性，經一級主管投票表決，半數通過爭取建新大樓，經積極規畫爭取，獲得中央「前瞻基礎建設之城鄉建設計畫」補助，太保市公所新行政大樓預計民國111年3月底完工，今24日並舉行動土儀式。

縣長翁章梁表示，公所是第一線接觸民眾的公部門，許多補助都是由公所向上申請的。此外，全台有許多鄉鎮公所也都有老舊問題，能爭取到內政部補助經費實屬不易，期盼新建的行政大樓能夠帶動周邊居住、交通、以及經濟的發展，未來太保市發展指日可待。

立委蔡易餘說，未來的太保將有兩顆引擎啟動，東太保將會有新的貨物轉運中心區，而西太保高鐵特區即將有新的市地重劃，包括周邊高鐵特區、故宮南院、長庚醫療等，加上水牛公園及周邊環境打造成為觀光休閒驛站，將會成為在地居民新的生活圈，地方繁榮發展可期。

市長黃榮利強調，新建行政大樓是經過徵詢公所員工意見後做出的決定，感謝內政部的補助，讓太保市民未來能夠擁有更好的洽公品質。

(中時 )