歐盟於18日會議公布，將開曼、塞席爾、巴拿馬及帛琉等四國列為租稅黑名單。勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所建議，我國KY掛牌公司宜綜合評估影響並持續關注後續動態。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所回台上市稅務負責人林淑怡會計師表示，開曼由灰名單轉至黑名單將衝擊超過100家以上的已掛牌KY公司，和即將規劃回台掛牌者。未來需留意「開曼是否仍可為掛牌主體、公司是否需進行調整，和主管機關未來的變動」三點。此外，林淑怡提醒，已掛牌的KY公司也需評估如何因應後續歐盟國家針對這些「租稅黑名單」可能的懲罰性措施。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理廖家琪提醒，黑名單國家亦須特別關注所配合往來之銀行是否因應歐盟制裁壓力而增加開立新帳戶之難度。針對已開立之帳戶，亦可能會增加洗錢防制及盡職調查KYC等程序，或影響銀行帳戶操作，建議KY公司提早與銀行了解相關規範及評估其影響。

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