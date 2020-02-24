監察院今天公布最新一期廉政專刊，其中防疫指揮官、衛福部長陳時中與妻子孫琬玲共申報存款289萬多元，430萬的債權、5657萬的債務；政務委員唐鳳的存款持續減少，只有147萬，但債務也從上次的1913萬元，減少為1887萬多元。

監察院財產申報，因為新冠肺炎防疫一戰成名、有「鋼鐵部長」之稱的陳時中，與妻子孫琬玲共申報1筆土地、2筆建物2輛汽車，另有289萬多元存款，另有南山人壽等3筆保險，以及430萬元債務、5657萬多元的債權。此外，孫琬玲名下還有博齡牙醫的300萬事業投資。

較特別的是，陳時中及孫琬玲名下還有30萬元的高爾夫球證、40萬元珠寶及170萬元的樂器。

政務官員一向予人神祕色彩的政務委員唐鳳，財產申報相對簡單，唐鳳在監察院去年公布的資料中有存款有397萬多元，債務1913萬多元，主要用於指數型投資理財、週轉金及購置不動產，另有1筆土地及1筆建物。今年公布的資料也相差不大，但存款減為147萬多元，債務也減為1887萬多元。

國安會祕書長李大維與妻子池琳在這次財產申報中，有2筆土地、兩筆建物，另有2864萬多元存款，3396萬多元的有價證券，1張百萬元球證，身家可觀；駐日代表謝長廷興妻子游芳枝這次財產申報有5筆土地、3筆建物，存款3644萬多元，總價294萬的古董、黃金存摺、及500萬元投資，另有619萬多元債務。

內政部長徐國勇這次與妻子張錫月共申報1筆土地、2筆建物、存款1648萬多元，以及價值1元的台灣銀行受信託財產專戶。徐國勇夫妻另信託申報3筆土地、2筆建物。外交部長吳釗燮與妻子蘇如玉，則共同申報1筆土地、3筆建物、1輛汽車、現金39萬多元、存款858萬多元、及8000多元的有價證券。

(中時 )