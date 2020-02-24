韓國的新冠疫情止不住，拖累韓國股市24日重挫3.87％，下挫83.80點，收在2,079.04點，跌破2月3日的前低。德信證券副總吳文彬認為， 24日韓國股市破前低，台股2月3日低點11,423點將是重要防守點位，季線到半年線區間震盪。

台股24日下跌151.48點，跌幅1.30％，收在11,534.87點，成交量1,381.88億元。籌碼面上，外資24日賣超263.39億元，超越2月18日外資賣超212.13億元的水準，也是2018年10月11日當天賣超301.97億元以來的新高水位。

吳文彬說，韓國新冠疫情恐慌程度類似台灣2003年SARS驚恐時刻，尤其韓國股市24日已經破2月3日前低，台股也將面臨補跌的壓力。

吳文彬表示，在24日之前台股仍在多空的分水嶺，但24日跳空往下，等於5日、10日、月線及季線以上都套牢，台股相當弱勢，只要不破2月3日前低，台股仍在區間盤整階段，後續仍要觀察美股的走勢，台股最後的防守點是半年線必須守穩，否則將往1月30日低點11,138點測試。

最特別的是，台股24日重挫超過151點，但盤面上並未出現恐慌的賣盤，仍有不少個股走勢強勁，如國巨還過前高，主要是1月30日及2月3日台股的籌碼清洗一次後，後來進場布局的投資人屬於堅定的資金。

吳文彬表示，本周留意美國聯準會對降息、經濟活動的說法。短期因新冠疫情恐慌，造成美元指數大漲、黃金走強及美國債券價格攀高，避險情緒攀高。

(工商 )