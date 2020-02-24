阿翔在過年期間帶著老婆Grace和三個小孩去日本、新加坡遊玩，這是第一次一家五口出國，五個人一同前往輕井澤滑雪，阿翔也意外發現兒子布朗尼是雪板神童，許多高難度動作都輕鬆完成，全家人聚集在一起留下很多美好的回憶。沒想到隨著新冠肺炎蔓延，阿翔得知2月初在新加坡入住的飯店，竟與當地第7例病例確診前的下塌飯店相同，也讓Grace擔憂不已。

初次到日本輕井澤滑雪的布朗尼，覺得雪場很有趣，阿翔張羅著一家大小的滑雪用品後，趕緊的幫布朗尼換雪鞋，沒想到布朗尼在阿翔都穿戴好配備後說：「爸爸，太緊了！我想換一個。」讓阿翔聽了差點沒暈倒，因為要重新穿戴實在很費力，但阿翔還是滿足孩子的需求，換了一個尺吋大一號的鞋子，套上滑雪板後布朗尼竟然可以在雪地上移動自如，阿翔吃驚的說：「一般人穿上滑雪板可能連站立都有問題，可能一滑動就跌倒，連走路都需要練習，布朗尼不只可以移動，還跳板給我看，根本是雪版神童來著。」

出國對小孩充滿新鮮感，整個日本的街頭都成了孩子的遊樂場，到處跑跳，阿翔與Grace一刻都不能鬆懈，每隔一段時間就要點名，尤其是最小的舒芙蕾個子嬌小，阿翔只好用防走失背包，請大女兒小泡芙幫忙拉著舒芙蕾，才讓兩夫妻終於鬆一口氣，遠離孩子走丟的擔憂。

不過，看到最近武漢肺炎疫情的漫延，阿翔回想自己2月初在新加玻金沙酒店主持活動當時，新加玻才7例確診，但是新加坡友人傳訊息跟他說，聽說第7例病例在檢驗前就住在他入住的金沙酒店，老婆Grace也擔心了起來，阿翔則安撫說：「別擔心！密閉空間不要去，出房門就要把口罩戴好，頂樓的泳池、賭場等聚眾較多的地方也都不要去，勤洗手應該可以的。」阿翔坦白說，「我也是戰戰兢兢會怕，但是慌不能解決事情。」自新加坡返台後，一家人也有做好自我健康管理，確定沒有咳嗽與發燒症狀14天才稍稍鬆了一口氣。

阿翔大女兒拉小女兒防走失。（圖／時代創藝提供）

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(中時電子報)