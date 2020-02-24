張哲瀚、章若楠、陳昊藍、王以綸主演的《誰都渴望遇見你》，自開播以來劇情進展迅速，張哲瀚飾演的男主角張泯經歷了法國繼承酒莊遺產之爭、患有先天頭痛病、被家族逼婚聯姻等劇情，被網友戲稱「最慘男主」。本週他則因心儀對象章若楠與別的男人吃飯，醋勁大發，酒後對她告白：「為什麼拒絕我，你難道不知道我喜歡你嗎？」最後霸氣吻上。

張哲瀚昨在微博分享了瓶罐醋照片，醋瓶上有自己的大頭貼自嘲：「這醋不及防的，我乾了，你們隨意！」而監製趙薇也轉發笑張哲瀚：「隔著螢幕，我都聞到酸味了。」除了張哲瀚，被封為「治癒系暖男」的王以綸溫暖的程度絲毫不輸男主，他在劇中與章若楠一起在孤兒院長大，他主動表白還上演浪漫的額頭吻，瞬間擄獲眾少女心。

該劇講述深受原生家庭影響的高冷霸氣總裁張泯(張哲瀚飾演)，與能和植物對話的氧氣治癒少女羅溪(章若楠飾演)，二人朝夕相處中，好感逐漸升級，這時從小和羅溪一塊長大的青梅竹馬陶倫(王以綸飾演)向其告白，使得羅溪左右為難，三人之間情感與身世將會如何發展令人期待。該劇將於每週日至週二晚間8點在愛奇藝台灣站播出。

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(中時電子報)