上班族有福了！位在北市知名賣場旁的舊宗社會住宅24日動土開工，市府斥資5.3億將興建地下3樓、地上9樓的鋼筋混凝土大樓，可供社宅97戶，預計2023年5月完工、12月入住，租金將視完工前半年周邊住宅租金行情的85折計算。

台北市長柯文哲今主持開工典禮，他致詞指出，舊宗社宅蓋在這個地方特別有意義，他每次都說內湖不是交通問題，是都市計畫問題，因為不能每天15萬人進來上下班，可以進出的管道就那幾個，長期的解決方案，就是蓋足夠數量的社宅和建設捷運東環段，大方向確定後，逐步改善整個內湖的都市計畫問題。

柯文哲說，目前社宅有1萬1000戶正在開工，不要貪功，就是維持在1萬戶施工狀態下往5萬戶前進。

協辦舊宗社宅的北市大地處審查管理科長方偉表示，基地面積有2731.67平方公尺，斥資5.3億元興建地下3樓、地上9樓的大樓，可供97戶社宅，將在2023年5月完工，12月就可入住，會提供固定式家具，至於空調、冰箱可以採取租用，也有汽機車停車位與學前教育設施。

北市都發局住宅工程科長魏國忠指出，97戶有3種房型，其中1房型、每房11坪有65戶；2房型、每房16坪有24戶；3房型、每房22坪有8戶。至於租金則要待完工前半年視周邊房價租金85折規畫。

(中時 )