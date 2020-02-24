台中一中秦安高中3年都住宿在教會，藉以學習掌控時間、規律生活，大學學測考取58級分佳績。（林欣儀攝）

大學學測成績出爐，台中一中共有5人考取5科滿級分，4科滿級分者則有51人次，其中，秦安高中3年都住在教會，透過時間規畫讓自己生活規律，從不補習也考出58級分佳績；出身單親家庭的江承恩高二時開始接觸程式設計，考取滿級分的他希望選讀資工或電機。

從小篤信基督教的秦安說，國中時經常玩手遊，上高中後，為了培養自己獨立，決定到教會住宿，透過教會的規範、每周規畫自己的時間運用並學習掌控時間，逐漸養成規律生活，現在已經不再玩手遊，使用手機的時間大幅減少。

高中3年都住在教會，秦安說，課業上有不懂的會尋求學長協助，若情緒陷入低潮，則透過唱詩歌、禱告等方式平復自己，對物質享受的需求也降低，努力學習的目標就是希望未來能去傳福音，希望考取清大數學系、未來朝學術發展。

江承恩則說，高二時因緣際會接觸程式設計，感覺相當有趣，也奠定未來發展方向；自認文科不是很好，特別利用高三時加強國文、英文作文，學測前更是每周練習寫2篇國文、英文作文，學習重點在於上課專心。

(中時 )