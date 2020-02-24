政治大學在108學年UBA大專籃球聯賽8強複賽前兩戰吞敗，今天面對中州科技大學在前三節落後劣勢下，於第4節扭轉戰局，最終83比76逆轉中州科大，收下8強賽首勝。

政大教頭陳子威賽後透露，因為大學生都有自己生活，加上人手一支智慧型手機，賽前賽後球員缺少溝通，「少開口就不知道彼此想法，場上化學作用就差一點，所以今天決定從學校出發前往台北體育館時就全隊收手機，比賽結束再還球員，希望他們可以多講話，特別是大三的田浩、洪楷傑。」

田浩笑說，因為新冠肺炎UBA這階段賽事不開放觀眾，又少了手機，讓他有點不安，「這是第一次我家人沒辦法到現場幫我加油，加上沒手機賽前接收家人的鼓勵訊息，心情有點小小被影響到，但還是放下這種不安盡力比賽。」

田浩補充，這不是政大首次收手機，上季進8強賽前全隊集中住宿管理，當時每晚10點都收手機要大家好好休息。

洪楷傑今天對中州科大攻下全隊次高16分。（大專體總提供）

陳子威指出，希望大三的田浩和洪楷傑可以發揮學長氣質、主動開口帶學弟，要承擔帶領球隊的責任，畢竟隊上大一新鮮人天賦好，但在大專賽事的比賽經驗還不夠豐富，需要學長協助一起成長，對此田浩回應：「前兩場吞敗球隊氣氛有點低潮，學弟們也有點因為失誤失去信心，我也調整打法，之前比較多分球製造機會給隊友，但這樣感覺變成對方5個守我們4個，少了一個人進攻，助理教練祥哥（范耿祥）也叫我打自己的球，所以今天我進攻上更積極，覺得有點像過去的我，今天贏了比賽，相信接下來會更好。」

田浩本戰攻下20分、6助攻，洪楷傑16分、8籃板、4助攻，大一涂亦含15分；中州陳柏宏進帳27分、6籃板、5助攻，白薩17分、5助攻、4抄截。

(中時 )