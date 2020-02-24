大學學測成績出爐，屏東縣美和高中表現亮眼，其中曾勤雅75滿級分，是學校連續3年有滿級分，連續4年有屏東縣榜首。另外屏東高中4科總級分56級分以上12人；屏東女中5科總級分70分以上3人，4科總級分59級分2人。

美和中學今年曾勤雅獲得5科75滿級分，陳蘊安4科59級分、戴暐平4科57級分；小琉球學生田舒茜4科52級分，創島上新高；有心臟疾病卻不向命運低頭的黃仲平，及立志學醫未來回到部落服的原住民徐子晏，都是4科56級分。

校長曾焜宗表示，全校頂標人數20人、比例13％，前標人數42人、比例28％，都居屏東之冠，表現亮眼。學校將協助學生選擇適合自己的科系，另外包括中研院代訓生、警大及警察專科學校也是學生的重要升學管道。

屏中這次4科56級分以上的學生，超過8成是留縣升學領取獎學金。除了學測外，已有3人經由特殊選才管道，分別錄取中山大學劇場藝術學系，及屏東大學視覺設計學系、英語學系；其中1名學生因無法適應學校團體學習，從高一開始申請在家自學方案，成績不錯。

屏女73級分2人，4科59級分2人，單科滿級分國文有18人、英文17人、數學20人、社會15人、自然1人。學校將安排相關升學輔導，如選填志願專家講座、申請填寫志願案例分析、學群及小團體模擬面試、備審資料製作等，協助學生選填志願。

(中時 )