武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部於24日中午宣布武漢「解禁」，但通知才公布不到四小時，下午3時許官方突然宣佈上述解禁通知「無效」，強調要堅決貫徹「外防輸出」，並稱「對相關人員進行了嚴肅的批評處理」。政策出現髮夾彎讓人霧裡看花。

新浪財經報導，24日日上午11時30分左右，武漢市政府新聞辦公室「武漢發佈」微信公眾號宣布，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈了「關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告（第17號）」，放寬部分車輛和人員可進出武漢。根據當時公告，滯留在武漢當地的外地人，只要身體健康無症狀，即可分批出城；而滯留在外地的武漢人，也可進城。但要堅持錯峰出城、分批實施，適時安全有序原則。

但下午3時許，「武漢發佈」隨即公布「武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部通告（第18號）」，稱先前公布的「關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告（第17號）」，系市指揮部下設的交通防控組未經指揮部研究和主要領導人同意發佈，宣佈該通告無效。

該公告並稱，對相關人員進行了嚴肅的批評處理。強調武漢市堅決貫徹「 外防輸出」的重要指示，嚴格離漢通道管理，嚴格人員管控，嚴防疫情向外輸出。

(工商 )