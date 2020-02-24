高雄捷運橘線大寮捷運站附近的81期重劃區，24日動工重劃，未來將有28.78公頃的建築用地，可供建商搶進，並透過高雄捷運橘線OT1大寮站，串接鳳山一活圈，成為大寮區的主要居住和商業核心區。

位於大寮區鳳林路四路西側的第81期市地重劃區，面積高達48.78公頃，北接鳳山區，東攬捷運大寮站，西擁鳳凰山，24日下午由高雄市長韓國瑜主持重劃工程動土典禮。

韓國瑜表示，81期市地重劃區原係商協新村等12個國軍眷村原址，後經國防部辦理眷戶遷移，騰空眷地，然而土地荒廢閒置，形成治安及衛生死角，影響地方發展，在高雄市政府與國防部的合作下，透過都市計畫變更，以市地重劃方式開發，全面提升本地區生活環境，為大寮發展開啟新頁。

他說，81期重劃區開發完成後，可串聯鳳山及大寮區的發展，並提供良好及完善的居住活動空間。

韓國瑜指出，高雄是陸海空三軍的大本營，高雄市政府跨局處合作，持續以整體開發方式活化軍方土地，例如，去年完工的89期小港少康營區，結合生態、滯洪、遊憩與景觀功能的小港森林公園；87期岡山大鵬九村，闢建連結捷運、文化、藍綠帶系統的優質空間；即將於今年完工的93期鳳山工協新村，融合歷史文化內涵與綠色休閒特色；辦理中的前鎮205兵工廠，未來將打造成亞洲新灣區的經貿核心；現在，再增加81期大寮眷村，軍地整體開發面積已達205公頃，推動地方發展貢獻卓著。

高雄地政局長黃進雄表示，81期重劃區重劃後，提供可建築土地面積約28.78公頃，取得公園、綠地、廣場、停車場、道路等公共設施面積約20公頃，重劃區公共設施配置，著重綠資源的整合與延伸，公園與鳳凰山共構結合，建構「綠塊─綠廊─綠網」相嵌的綠色生態網絡，區內將闢建層次分明的道路系統，輔以鳳林四路發達的商業機能，極具開發潛力。

他說，為了符合水土保持及環境影響評估等規定，81期市地重劃工程須分3施工，地政局將積極辦理各項重劃工程，希望最快能在3年內，也就是2023年完工。

(工商 )