「性別議題跨黨派新春茶會 攜手前進台灣更好」記者會 18:392020/02/24 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法委員范雲（中）主持「性別議題跨黨派新春茶會 攜手前進台灣更好」記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法委員范雲和婦女新知基金會董事長莊喬汝今日舉行「性別議題跨黨派新春茶會 攜手前進台灣更好」記者會，邀請民間團體，跨越黨派與領域，就照顧、勞動、教育、婚姻平權、同志家庭權益、人身安全、身心障礙者等面向的性別議題，交流修法主張及政策建議。 (中時 ) #議題 #性別 #性別議題 #台灣 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 直播》台商何時能返台？陸委會記者會是否提解方 15:442020/02/20 政治 鶯歌藝文走廊 永昌社區婦女蝶古巴特性別平等藝術特展 18:202020/02/21 社會 兒少保護及性別平權 司法院長許宗力列為司改重點 19:042020/02/21 社會 MLB》幸福球迷！神鱒、厄普頓擊球揭曉寶寶性別 13:102020/02/23 體育 國內新增2確診案例 80歲父及50多歲子均無出國史 13:512020/02/23 生活 黨籍案卡關 傅崐萁今開記者會 01:582020/02/24 政治要聞 陳時中訪桃園 坦言疫情各縣市都會有 10:252020/02/24 政治 恢復黨籍隨緣 傅崑萁：一個男人的承諾 11:012020/02/24 政治 台灣新增2確診 為北部老父親的老婆、小兒子 15:262020/02/24 生活 打工雞屎妹翻轉人生！37歲王宥忻頂「財富女神」成歌壇新人 17:082020/02/24 娛樂 政治熱門新聞 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 罷韓會過嗎？挺韓律師分析後竟給了這組數據！ - 政治 搞罷韓有內幕？他爆菊系驚人陰謀：2大派在等！ - 政治 韓國瑜做了什麼？ 讓網友一改態度 大讚：做對了 - 政治 藏玄機？吳祥輝喊罷免蔡英文 網示警 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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