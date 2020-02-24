立法委員范雲和婦女新知基金會董事長莊喬汝今日舉行「性別議題跨黨派新春茶會 攜手前進台灣更好」記者會，邀請民間團體，跨越黨派與領域，就照顧、勞動、教育、婚姻平權、同志家庭權益、人身安全、身心障礙者等面向的性別議題，交流修法主張及政策建議。

(中時 )