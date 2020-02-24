近日，一些跨國巨頭披露財報時，都提及了新冠肺炎疫情可能對自身今年業績造成的影響。飲料巨頭可口可樂近日就在其投資者會議上提到了相關的幾個數字，疫情可能對其第一季營收內生增長率造成1％到2％的下滑影響，每股收益下滑1至2美分，此外出貨量也有2％到3％的下滑。

據《界面新聞》報導，不過，可口可樂表示新冠肺炎疫情不會影響其全年財務預期。可口可樂預期今年營收內生增長5％，調整後每股收益增長7％至2.25（美元，下同）。

目前，大陸是可口可樂全球第三大市場，占到可口可樂全球出貨量的10％左右，今年疫情很可能對其第一季的產品銷售帶來波動。對可口可樂來說，如果能儘快解決生產線的全線復工和物流、管道供應等問題，疫情的確不會對其全年業績造成很大波動。不過，可口可樂2018年收購的咖啡連鎖品牌Costa，勢必會受到疫情的影響。可口可樂原本計畫今年在全球不同國家市場推出Costa的RTD（即飲）咖啡產品，但據可口可樂全球CEO James Quincey表示，今年大陸的Costa包裝產品上市計畫會有所推遲。

目前來看，新冠肺炎疫情下，食品飲料、零售商業和連鎖餐飲品類的跨國公司多少都已經開始下調第一季的財務預期。達美樂比薩之前表示，去年達美樂在大陸新開了80家門店，但今年開店速度將大大放緩，目前有一些門店還在暫時停業狀態；通用磨坊旗下的哈根達斯早前也關掉半數門店，而在大陸，通用磨坊40％的銷售額來自哈根達斯這類實體門店。此外，一些主要產地在大陸的跨國公司目前還有工廠並未復工，或者產能還在恢復階段，導致一些跨國企業的全球產能還未達到原先狀態，玩具生產商孩之寶之前表示，公司有2／3的生產和裝配都在大陸完成，但旗下的很多工廠還在未復工的狀態。

(旺報 )