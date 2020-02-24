技嘉(2376)GIGABYTE原定於今年2月底MWC展出在邊緣運算領域的技術能力，以及符合雲端市場所需的資料中心解決方案；但在主辦單位GSMA宣布取消MWC 2020展會後，技嘉科技轉以線上展形式-《GIGABYTE MWC Online》來呈現豐富的研發成果。像是大型活動現場，透過5G網路直播8K影片或360度VR全景影像，即使觀眾位於表演場地後方甚至不在現場，都能同步感受與現場最前排觀眾相同的臨場體驗；技嘉在即將營運的台北流行音樂中心，參與了沉浸式360度虛擬演唱會的場域建置，領航隊運用技嘉伺服器部署邊緣運算平台，在本地端進行高速、大量資料處理，提供即時的運算回饋，達成同步呈現360度虛擬演唱會的現場體驗。

台北流行音樂中心計畫最早為行政院文化建設委員會（現中華民國文化部）提出的「蘑菇音樂計畫」，經國際競圖後，最終採用美國建築師事務所RUR Architecture P.C.的設計版本。2013年6月19日動工，北基地表演廳於2019年2月完工、2019年4月底舉行測試性演出、2019年第4季試營運，南基地於2019年底完工、2020年第一季試營運。

隨著5G頻譜陸續開放，2020年各國更聚焦在5G應用發展，期待5G 來的萬物聯網時代；想滿足這些期待，必須建構能支援5G網路三大標準的基礎環境，這三樣標準包含：一、eMBB-大頻寬、大容量；二、URLLC-高可靠度及超低延遲訊號；三、mMTC-可承載超多設備連結。而關鍵技術正是採用多接取邊緣運算(MEC, Multi-access Edge Computing)架構。

與現有4G服務相比，5G能提供更大頻寬和更多容量的資料傳輸，在技嘉展示的應用情境裡，營運商使用具備強大運算力的G591伺服器部署本地邊緣雲，提供使用者VR虛擬實境體驗；透過多接取邊緣運算，在本地端進行高解析度的影像處理和數據發送，減少資料因網路傳遞、處理而產生的延遲和成本。

運用5G高可靠、超低延遲的無線通訊，可以滿足如自駕車、智慧交通等對於延遲相當敏感的應用情境。技嘉運用H242伺服器在無線基地台站或交通要道附近的訊號接收點，創建本地邊緣雲，當所有自駕車輛連上網路後，可與相鄰車輛及周圍的公共設施，分享所有資訊情報，進一步透過AI人工智慧的推論能力做相關判斷。

技嘉的深度學習訓練系統(DNN Training)結合邁爾凌科技為深度學習訓練所開發的AI訓練方案，以跨世代的效能和人性化的操作介面，提供可以簡單啟用的AI深度學習環境，除了自動化參數調整能提供更好的運算模型準確度，也能大幅提升運算效率、降低AI訓練時間。

技嘉獲得業界領導廠商NVIDIA證，成為NVIDIA推出的EGX邊緣運算平台的生態系夥伴之一，可供應符合EGX邊緣運算平台定義的伺服器產品。運用技嘉伺服器結合NVIDIA AI技術，可加速AI人工智慧低延遲運算，是為5G網路基地台、自動化倉儲、零售商店、自動化工廠等運作需求打造，在平台上可輕鬆、快速且安全地部署及管理AI，針對AI和機器學習工作負載進行優化。

(時報資訊)