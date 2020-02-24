本週台股企業陸續公布財報，去年第四季表現多為亮眼，然台股上週起受到新冠肺炎與美股表現影響，走勢隨之震盪。根據統計外資資金流向至2/22，新興亞洲上週吸金王由連續三週獲得資金青睞的印度拿下，台股上週遭賣出的幅度較大，單周失血9.2億美元，為新興亞洲遭賣超最大的地區。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，新冠肺炎疫情發展仍影響全球市場表現，投資人避險情緒相對濃厚。且美股上週五收盤重挫，今日亞股全面走跌，加權指數今(24)日下跌超過百點，最低一度跌174點、來到11,512點，終場收在11,534點、成交金額為1381.88億元，將再次回測半年線。

在操作上，周俊宏表示，本週企業將陸續公布去年財報，預期年成長亮眼，然今年第一季財報將因疫情影響出現下修。預期接下來台股區間震盪仍大，以個股操作為上。選股方向以未來產業趨勢佳、評價偏低兩者兼備為上。目前鎖定5G概念股、轉單受惠概念股、高息概念股，同時觀察具轉機題材的盤面強勢股，做為衛星配置。

周俊宏表示，受到疫情影響，蘋果上週宣布調降今年財測，不過預期，5G版iPhone、平價版iPhone SE2仍會帶動換機需求，只是會出現遞延可能。後市將持續關注疫情是否引發終端消費下修，將成為企業表現關鍵。

(時報資訊)