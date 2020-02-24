翁瑋駿醫師進行包皮槍示範。（梧棲童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

一名男子因包皮環狹窄，龜頭勃起後撐開包皮加上房事摩擦，造成包皮裂傷反覆慢性發炎，加重包皮開口纖維化狹窄，以致龜頭從此不見天日！梧棲童綜合醫院進行新式包皮槍手術，手術過程約5分鐘，終於讓小弟弟出頭天，術後傷口復原快速且不用拆線。

這名27歲男性病患，多年來因包皮疼痛，困擾不已，經醫師檢查後才發現原因，因為病患怕痛，在醫師建議下接受新式包皮槍手術。

泌尿科醫師翁瑋駿表示，傳統割包皮手術需花費30分鐘以上，病患最怕是刀口疼痛及術後傷口難以照護，因包皮是環狀切除，容易出血，且傷口需要一針一針縫合，至少都超過12針，手術耗時也容易疼痛，縫合處常常難以非常平整，術後需多次換藥。

翁瑋駿指出，現在使用微創包皮槍環切術，吻合器套入包皮後可同步進行切割與吻合，手術時間縮短至5分鐘左右，出血很少且僅剩輕微疼痛，縫合處採用如釘書機方式快速地一次性完成，因此非常平整，縫合釘約10天後會自動脫落，無須返院拆線，照護方便。每一位病患都是使用全新的「包皮槍」，用完即丟，大幅減少感染風險。

翁瑋駿提醒，但是像包皮與龜頭無法分開者，或部分罕見嚴重包皮炎，保護罩無法把包皮套住，也不宜進行「包皮槍手術」；此外，患者若有凝血功能問題，手術前需要醫師特別評估。

翁瑋駿提到，男性包皮該不該割，在成人有以下三個狀況，醫師會建議割包皮，包括完全推不開，龜頭無法露出，無法清潔，包皮易藏汙納垢；部分露出，勃起時龜頭會卡住，造成嵌頓性包莖時，需緊急處理；反覆感染發炎者，包皮易變厚及纖維化，包皮容易龜裂，會增加另一伴感染的風險。但是否手術應由專業醫師判定，有任何異常或不適都應儘早就醫。

(中時 )