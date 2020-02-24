《店頭市場》新晶投控2月27日上櫃 16:152020/02/24 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心表示，2月23日到2月28日將有新晶投控（3713)上櫃掛牌。 頂晶科(3562)與新晶投控進行換股作業，改由新晶投控為上櫃掛牌主體，預計2月27日上櫃掛牌。 (時報資訊) #新晶 #投控 #2月 #上櫃掛牌 #27日 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行LPR再降息 5年期、1年期「雙降」 11:032020/02/20 財經 新晶投控股票2月27日上櫃、頂晶科股票同日終止買賣 14:222020/02/20 財經 《店頭市場》新晶27日上櫃，頂晶科同日下櫃 08:192020/02/21 財經 陸車市跌落谷底 2月上半月銷售量大減92％ 15:062020/02/21 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 15:232020/02/21 財經 陸公布第2輪對美加徵關稅豁免清單 16:172020/02/21 財經 湖北老翁感染27天發病 網：病毒變異 潛伏更久？ 16:402020/02/22 兩岸 星座理財(2月24日～2月28日)－水瓶座（1月22日～2月19日） 順勢操作 逆向思考 04:092020/02/23 投資理財 星座理財(2月24日～2月28日)－雙魚座（2月20日～3月20日） 人脈運作 轉變運勢 04:092020/02/23 投資理財 新晶投控2／27上櫃 頂晶科同日終止買賣 04:102020/02/24 證券．權證 財經熱門新聞 被疫情黑天鵝嚇趴 美股期指大屠殺800點 - 即時 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬 - 財經要聞 - 工商時報 匯豐汽車斥資12.7億元 打造北台最大汽車後勤儲備中心 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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