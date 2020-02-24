日、韓新冠肺炎疫情升溫，是否管制日、韓學生來台？對此教育部長潘文忠表示，對於境外學生會依照疫情指揮中心的研判進行相關措施，目前對日、韓疫情的發展，指揮中心已在密切關注及評估，會依照疫情的情形，逐步採取相關措施。

對於防疫物資第二波的供應，潘文忠表示，因為酒精是消耗品，這次提供了8.4萬公升到各級學校，後續每個月預計要提供9.4萬公升，口罩則會因應疫情後續發展，若一旦有疫情的學校，因確診造成全班停課或全校停課，會採取重點支援。

另對台商子女就學，潘文忠表示，教育部和縣市政府有共識，若仍留在台灣便採隨班附讀的方式，但因國三學生會考關係到升學，故教育部已和心測中心、台商學校規畫，基本上不管是在大陸的台商學校校地或是留在台灣，都可參加會考考試，都會保障原來在台商學校就讀的孩子可以參加考試，以及後續登記分發的權益。

媒體詢問，有陸配家長擔心孩子因疫情在校會遭到歧視，潘文忠說，不管用什麼身分就學，對於防疫都要採取同樣的方法，千萬不要因為「來自哪裡」的恐慌、恐懼造成歧視，他特別呼籲，我們應該齊心合力一起面對共同的敵人，就是新冠病毒。

(中時 )