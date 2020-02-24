元大金(2885)旗下元大投信將於今年3月募集「元大台灣高股息優質龍頭基金」，元大銀行同時提供獨創基金效益投資模組「Fund+3.0」，使投資人在投資時能達到紀律操作。

「元大台灣高股息優質龍頭基金」，在產品設計上，聚焦於台灣高附加價值優質企業及傲視全球股市的高現金股息率，首創股票型基金月月配息及年終配之配息機制，使得股票型基金也能做為長期存股取息的投資利器。

元大銀行也提供獨創基金效益投資模組「Fund+3.0」，創新採用循環轉入法，不僅讓獲利的子基金能轉回穩健的母基金，更設計可在子基金修正下跌時加碼轉入的智慧機制。「Fund+3.0」基金效益投資模組的循環機制，克服投資人追漲殺跌的人性弱點，當面對國際金融市場動盪時，更提供了投資人一個可以安心理財及長期投資的解決方案。

元大銀行指出，「Fund+3.0」適合長期投資規劃，若以相對穩健的「元大台灣高股息優質龍頭基金」為母基金，更能發揮循環轉入法的投資效益，兩者的結合相得益彰。

(時報資訊)