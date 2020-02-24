109年度大學學測24日公告成績，君毅中學高中部 張宇賢同學考出最高級分4科48級分，學校為勉勵其優異表現，將頒發10萬元獎學金鼓勵，張宇賢成績優異選讀君毅中學，三年來從君毅中學共領取約30萬獎學金，這次學測有優秀表現，全學師生同聲慶賀。

在這次學測中，君毅中學高中部有43位考生，社會頂標4人、國文頂標1人。40級分以上有5人，較去年進步，透過繁星計畫可順利錄取理想大學。

校方表示，來自中低收家庭的張宇賢是外配之子，父親擔任守衛工作，平時忙於工作，反而養成宇賢獨立的個性。宇賢畢業於三灣國中，選擇每日搭40分鐘的校車到君毅高中就學，並配合學校晚假日自習的規畫，讓學習穩紮穩打。課業之餘，宇賢熱心參加扶少團，發揮服務精神。更利用時間打工，以減輕家中負擔。能如此妥善管理時間，完全發揮君毅幸福工程所教給學生的執行功能。

別外，畢業於竹南國中的陳以庭同學這次拿到45級分，是學測黑馬，前幾次模考成績不佳並不讓以庭灰心，堅持到底，考出國文、社會皆頂標的好成績。

而國中以前都在中國生活的陳寶儀同學，進入君毅高中部後，從標點符號開始學，沒有補習，全靠自我要求，並配合學校老師的安排，能在國情不同的不利條件下，考出44級分及社會頂標，實屬不易。

(中時 )