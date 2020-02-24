韓國新冠肺炎確診病例連日暴增，政府已將疫情提高至「紅色」最高警戒，投資人越來越擔心疫情失控將重創經濟產業，周一南韓KOSPI指數連跌第3日，終場暴跌3.87%，收在2079.04點，去年12月5日來新低，並創下逾16個月來最大單日跌幅。KOSDAQ指數收跌4.30%。韓元重挫0.90%，報1,220.2兌一美元，創下6個月新低。

韓國疾病管理本部周一上午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增161人，累計病例達到763例。死亡病例新增1人，累計達7例。分析師表示，新冠肺炎確診數激增打擊投資人信心，美國疲弱的採購經理人指數（PMI）亦加劇投資人對全球經濟放緩的擔憂。

另一名分析師表示，南韓首季國內生產毛額（GDP）可能較前一季萎縮，如果降息是今年上半年無法避免的事，南韓央行可能在本周就採取行動。南韓央行將於本周四召開貨幣政策會議。

南韓副財長表示，受新型冠狀病毒疫情爆發影響，金融市場的波動可能持續一段時間。政府正在研擬所有可行的舉措，以盡可能減少疫情的衝擊。

外資全日賣超韓股7868億韓元，創下2019年11月26日來最大單日賣超金額。機構投資人買超1920億韓元，散戶賣超6070億韓元。

大盤幾乎全軍覆沒，指標股三星電子重挫4.05%，該公司稍早前宣布發現一名員工確診的龜尾廠已經復工，生產不受影響。樂金電子下挫4.24%，SK海力士跌3.4%。現代汽車跌4.3%，起亞跌3.62%，汽車零件商現代Mobis跌4.16%。

疫情升溫使人們減少外食，即食產品的需求可望升高，食品股逆勢上揚，成為盤面罕見的亮點，不倒翁公司（Ottogi）大漲6.25%，CJ Seafood、Seoul Food暴漲近30%，漲停作收。韓國快遞亦飆升30%。

(時報資訊)