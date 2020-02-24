市議員李榮鴻抨擊，因埋設管線後，只做暫時性路面假修復造成凹凸不平、意外頻傳。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

「不能苦民所苦、那要政府何用？」經濟部積極在偏鄉施作自來水延管工程，提供民眾飲用自來水！市議員李榮鴻指出，因埋設管線後只做暫時性路面假修復，造成路面凹凸不平、意外頻傳，希望市府應加快路修進度；市府強調，如有急迫性需要，必定會盡快施作。

市議員李榮鴻為「風頭水尾」大甲、大安、外埔的居民請命！24日邀集建設局、經發局、地政局及大甲、大安、外埔區公所等相關單位主管協商，希望加快自來水延管後道路修復工程的進度；不應因路修工程延宕造成車禍意外頻傳，民眾怨聲載道，抨擊草菅人命。

李榮鴻指出，他支持政府讓偏遠地區的居民有自來水可用提升生活品質，但自來水延管工程完成後，路修工程無法同步跟上進度施作，引發民怨沸騰，甚至造成交通事故衍生國賠紛爭；經他爭取經費後，市長盧秀燕同意動用第二預備金5000萬，希望各單位盡快施作。

經發局表示，目前甲安埔地區完成自來水延管工程、尚未完成路修的有15案，粗估經費要5300多萬元。第1案至第14案今年可以施作，第15案因經費比較龐大，可能要等到明年；另外5案延管工程正埋設中，後續粗估也需要1500多萬的路修經費。

李榮鴻說，甲安埔地區自來水延管路面修復最好能夠一次完成、一次到位；否則道路還是潛藏危機，經費不足部分，希望市府建設局想辦法補足。建設局長陳大田強調，如有急迫性需要一定會盡快施作。針對重畫區內農水路品質改善，地政局長吳存金允諾會協助推動。

(中時 )