武漢肺炎擋不住 阿富汗通報首例確診 16:282020/02/24 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿富汗公共衛生部長費羅茲（Ferozuddin Feroz）今天表示，阿富汗出現首起新冠肺炎確診病例。 費羅茲在首都喀布爾召開記者會說，西部省分赫拉特（Herat）出現3起疑似病例，目前已有一人確診。 他宣布，毗鄰伊朗的赫拉特省進入緊急狀態。 伊朗19日首度傳出有2起新冠肺炎病例，昨天證實增至43例，有8人不治，是東亞以外死亡病例最多的國家。 (中央社) #病例 #阿富汗 #肺炎 #新冠肺炎 也許您會感興趣 國際熱門新聞 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 權鬥！馬國總理馬哈地退黨辭職固權 安華接棒恐又落空 - 時事 氣炸有理！川普不讓新冠患者返美 CDC官員挺 - 國際 39人28中鏢 韓赴以朝拜團恐大散病毒 - 國際 不斷更新》日又2官員確診 北海道校車司機也中鏢 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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