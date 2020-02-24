阿富汗公共衛生部長費羅茲（Ferozuddin Feroz）今天表示，阿富汗出現首起新冠肺炎確診病例。

費羅茲在首都喀布爾召開記者會說，西部省分赫拉特（Herat）出現3起疑似病例，目前已有一人確診。

他宣布，毗鄰伊朗的赫拉特省進入緊急狀態。

伊朗19日首度傳出有2起新冠肺炎病例，昨天證實增至43例，有8人不治，是東亞以外死亡病例最多的國家。

(中央社)