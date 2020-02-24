建臺高中學測成績以4科計算，55級分以上學生共14人。（何冠嫻攝）

建臺高中賴冠愷學測拿下4科滿級分60分。（何冠嫻攝）

建臺高中賴冠愷（左）學測成績4科滿級分60分，董事會頒發2萬元獎學金。

109學年度大學學測成績24日公布，以4科計算，建臺高中55級分以上學生共14人。3年前國中會考拿下5A10＋的榜首賴冠愷，選擇留在建臺直升，今年學測再登榜首拿4科60滿級分，表現亮眼。

建臺高中共198位學生參加109學年度大學學測，賴冠愷4科60級分；劉愷瑄59級分；謝綺榕、徐士軒、翁若軒、沈炫宇58級分；羅玄策、邱譯萱57級分，楊孝萱、黃子佑、邱亦辰56級分；楊佳樺、賴冠誠、謝丞博55級分，單科滿級分人數則計41人。

校方指出， 3年前有15位學生領取縣府就近入學激勵方案獎學金，平均成績達53.13級分，可望全數錄取國立頂尖大學，選擇縣內就讀，免於舟車勞頓，又可考出好成績，創縣府、學校、家長、學生四贏局面。

賴冠愷為建臺國中部雙語班第一屆直升高中部，對語文、閱讀、數理、科學等充滿濃厚興趣，尤其數理科，常在解題中找樂趣，訓練自己邏輯思辨能力及培養科學研究精神。

賴冠愷3年來維持全校第一名，高二時在北二區學科能力競賽獲生物科佳作，高三轉戰化學科，拿下第7名；2020生物奧林匹亞國手選拔初賽，獲全國第8名創下建臺紀錄，108全國英文作文比賽，榮獲北區佳作，成績優異。

班導師陳世明表示，賴冠愷相當沉穩且心思細膩，各學科考試都能拿下100分，如果沒有考滿分，可能就是題目出錯，且留在苗栗讀書，最大好處可維持親子關係，還能獲縣府、校方獎金，絕對利大於弊。

建臺高中校長彭文彬表示，就近入學激勵方案讓優秀學生留在建臺，學生省下通勤時間，學習更多課業外的知識與經驗，未來也將持續督促輔導室及老師，做好輔導分析的工作，結合學生的興趣與專長科目找到適合的校系，適性發展。

(中時 )