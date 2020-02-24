韓國新冠病毒疫情延燒，人心惶惶，JTBC電視臺氣象女主播金敏娥（김민아），昨（23日）在主持《英雄聯盟》LCK職業聯賽賽後訪問時發燒，立刻被送醫接受新冠病毒檢測，她參與錄製的節目緊急停播，節目相關同仁也全部自我隔離。
據韓聯社報導，因應新冠肺炎疫情，《英雄聯盟》LCK職業聯賽雖然正常進行，但不開放觀眾入場觀賽，賽事官方也對疫情採取高度警戒。然而昨賽事現場突發意外，負責現場主持、採訪的甜美女主播金敏娥發燒了。
JTBC電視臺表示，為以防萬一，金敏娥參與的《早間&》節目組的全部成員，目前也都自我隔離。據瞭解，金敏娥是否確診，結果將於24日下午揭曉。
金敏娥自我隔離後，在IG上發文表示，很抱歉讓大家擔心，但她的症狀並不嚴重，確診（新冠肺炎）的可能性也很小。不過立刻離開錄影現場是一個最好的選擇。
文章來源：minamiminana IG
(中時電子報)
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