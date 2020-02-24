各級學校受新冠肺炎疫情影響延後開學，團膳和企業送禮的需求遽減，致峨眉鄉桶柑滯銷量高達150萬公斤，張榮發基金會獲悉採購2萬5千台斤共計1000箱愛心桶柑，24日透過縣府社會處送給新竹縣105個弱勢團體，縣長楊文科特別頒發感謝狀給張榮發基會執行長鍾德美。

鍾德美表示，得知峨眉桶柑滯銷後，基金會購買愛心桶柑，幫助偏鄉農民，希望農民辛苦1年的苦心不要泡湯，贈送給弱勢民眾並鼓舞第一線社工，盼藉著正向能量提振全民抗疫決心，為台灣加油，希望能快點走出疫情衝擊。

縣長楊文科感謝張榮發基金會，多年來急難救助縣內民眾，捐贈弱勢學生愛心早餐，也媒合企業捐贈電腦及餐具等，這次採購1千箱桶柑除協助農民，更將愛心柑橘分送給縣內社福團體，企業回饋社會的善行義舉，讓新竹縣揪「柑」心！

楊文科說，今年桶柑滯銷，主要是受到新冠肺炎疫情的影響，學校延後開學，沒有團膳訂團，加上農曆春節前，企業購買柑桔送禮也比往年少，會想辦法使園區企業購買峨眉桶柑。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義指出，峨眉桶柑汁多甜美、維生素滿滿，CP值超高，往年此時剩不到50萬公斤，但此時尚有150公斤掛在樹上待銷，感謝張榮發基金會拋磚引玉，採購愛心桶柑，也希望其他企業及民眾多多採購，歡迎電洽峨眉鄉農會03-5800216訂購。

(中時 )