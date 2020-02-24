《國際社會》南韓新冠肺炎確診再新增70例，累計達833例 16:322020/02/24 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周一下午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例再新增70人，累計病例達到833例。 (時報資訊) #累計 #33 #新增 #國際社會 #南韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸新增出院人數 首次多於確診 04:092020/02/20 焦點新聞 陸新增出院1824人 首次超過新增確診 04:102020/02/20 兩岸要聞 《國際社會》南韓新冠肺炎確診病例新增31例，總數達82例 10:002020/02/20 財經 《國際社會》再添22人，南韓新冠肺炎確診達104例 16:312020/02/20 財經 湖北以外地區新增病例16連降 多省份無新增確診病例 18:052020/02/20 兩岸 湖北外疫情趨緩 台港社區傳播 04:092020/02/21 焦點新聞 陸出院數破2千 14省無新病例 04:092020/02/22 焦點新聞 陸連續9天逾千人治好出院 01:552020/02/22 兩岸要聞 湖北以外陸新增18例 呈現波動下降趨勢 16:272020/02/23 財經 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增161例，累計達763例 10:002020/02/24 財經 財經熱門新聞 被疫情黑天鵝嚇趴 美股期指大屠殺800點 - 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬 - 財經要聞 - 工商時報 疫情大暴走！知名投資人：美科技股恐崩20％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。