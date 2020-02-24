中國人行持續釋放流動性以緩和經濟下行風險，然新冠肺炎疫情在中國以外地區迅速蔓延、衝擊市場信心，整體股票型ETF淨流入金額下滑，據統計，截至2月21日過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF由前週的資金淨流入102.4億美元下滑至85.3億美元，其中以美國股票型ETF獲資金淨流入51.2億美元最多，全球股票型ETF獲資金淨流入26.6億美元次之，日本股票型ETF為資金淨流出13.1億美元，新興市場股票型ETF則為小幅資金淨流入，而中國股票型ETF資金淨流出金額15.9億美元、為新興國家ETF中流出金額最大者。

富蘭克林證券投顧分析，儘管中國政府積極釋放流動性、許多新興國家央行也降息刺激經濟，然而新冠肺炎疫情在全球持續擴散，加上美國服務業數據下滑，引發風險趨避模式；此外，中國產能恢復進度緩慢，加上境外疫情升溫恐壓抑貿易、觀光及旅遊活動，景氣動能走弱與企業獲利下修壓力恐陸續浮現，預期增添股市震盪壓力；建議投資人資金兵分兩路，其一可增持美國複合債、伊斯蘭債及公用事業產業三大防禦資產，另一方面，歷史經驗顯示疫情對經濟及股市影響屬短期，待疫情獲得控制後需求有望強勁復甦，看好美國、新興市場平衡型及股票型基金，可採分批加碼或定期定額策略介入。

富蘭克林高科技基金經理人馬特．摩伯格指出，當我們思考2020年的市場前景時，我們並不會只考慮當年度的表現，而是評量未來長期具備成長動能的領域和企業，儘管短期市場會受到各種因素影響，但我們認為創新仍是全球經濟價值創造的主要動力，持續看好五大主題的增長前景，包括顛覆性商業模式、基因測序、智能機器、金融創新以及大數據的發展與應用。

(時報資訊)