第19屆馬來西亞MTE國際發明展本(2)月22日於吉隆坡舉辦頒獎典禮。今年共計有來自全球20個國家、超過527件作品角逐參展。葡萄王(1707)以預防失智、骨質疏鬆等專利作品，共奪得2金1特別獎。

葡萄王生技以獨家發酵技術與嚴謹的品質管控穩座國內保健食品龍頭。本次角逐參賽二項作品，其中機能性益生菌－GKS6，是從健康嬰兒腸道中篩選分離出的益生菌，不僅具耐酸、耐膽鹽、良好定殖率，有助於腸胃健康之特性具體外重管理功效，去年以專利「用於改善代謝症候群之新穎性益生菌－GKS6」獲馬國發明展ITEX大會特別獎。今年更研發新功能「GKS6用於預防或改善骨質疾病」，此菌株經動物實驗證實有助於改善賀爾蒙缺乏引起的骨質流失，像是減緩骨小梁分離率、骨小梁厚度、提升骨密度以及增加血鈣等功能，因此獲大會金牌獎。

另一項作品，是葡萄王以十餘年猴頭菇研究經驗，並因應老年化社會失智症議題所研發「猴頭菇預防失智症」專利。葡萄王說，本次大會特別獎僅發出17面，「猴頭菇預防失智症」是唯一獲得健康保健醫療類特別獎的國外作品。目前葡萄王猴頭菇已在台灣、大陸、以及日本取得共8項專利，受國際肯定。

(時報資訊)