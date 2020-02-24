高中以下各級學校25日開學，台中巿政府教育局創辦「優遊台中學」，利用假日開設多元學習課程及活動，希望培養學生的知識與創造力，今年由62校及國立自然科學博物館開設88門、102場次課程，除台中巿學生可參加外，更開放給彰化、南投及苗栗的學生自由選課。

教育局指出，市府今年邀請在地館院合作，包含自然科學博物館、台灣美術館、公共資訊圖書館及台中歌劇院、台中市纖維工藝博物館及豐原漆藝館等6館院，加上台中14所大學、48所公私立高中職校一起開課；內容橫跨語文、自然、人文、社會、藝術及科技等領域。

教育局長楊振昇說，「優遊台中學」是台中教育發展特色，培養學生自主學習、跨域整合及終身學習精神，並與自我、他人、社會、自然互動，鼓勵高級中等學校結合大學及社教館院等資源；提供學生多元、優質、探索的學習機會。學生每學期修習達18小時，教育局將核發研習證明書鼓勵學生選修。

新民高中江同學及龍津高中廖同學表示，「優遊台中學」提供很多課堂上學不到的東西，還能依照興趣選修，學到不少知識；期望在高中這3年除課業外，還能多接觸及學習自己喜歡的領域。教育局強調，今年「優遊台中學」預計4月中旬開課，提供學生更多元的課程。

(中時 )