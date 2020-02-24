開學日在即，各校防疫嚴陣以待，絲毫不敢掉以輕心，高雄左營區新上國小為了在上學期間讓學生「快速通關」，迅速測量學生體溫，引進高雄校園第一座紅外線體溫感測儀，特別在開學前1天完成安裝，25日開學就能啟用，讓學生開學當天不用在校門口擠成一團。

此紅外線體溫感測儀與機場、百貨公司規格相同，是透過與電腦連線方式，可以感測出人體經過時發出的輻射熱，再由電腦輸出畫面，便可得知其體溫。校方人員也實地測試，拿著一杯熱水、或雙手摩擦生熱後走過感測器，電腦畫面馬上顯示紅燈，雖然起初測試受到陽光干擾導致誤差，但校方已經擺出擋板克服此問題。

新上國小校長王彥嵓表示，因應疫情影響，學校家長會特地找廠商配裝體溫感測儀，因為校方規定要進校園的人，都必須通過體溫測量，但學校共有1600多名學生，開學當天學生的用品眾多，家長又會幫忙孩子提進學校，有了這部裝置，就可以避免校門口大排長龍，且不會有漏網之魚。

教育局長吳榕峯表示，各校的學生人數不一，人數較多的大型學校，建議用校務基金或其他經費購買紅外線體溫感測儀，畢竟上學時間大約短短30分鐘，若透過紅外線感測器代替耳溫槍，對大校來說是相當方便的設施。

(中時 )