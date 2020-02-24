摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，新冠肺炎對全球經濟的後座力逐漸發酵，各大企業接連宣布第一季第二季營收恐不如預期，造成台股24日再度回跌151點，上周打出的短線底部再度瓦解，但以籌碼面觀察，並沒有表面上的弱勢。

以法人過往的操作習慣，摩台指多做為主要避險工具，自上個月結算日至今，外資在台股現貨賣超709億元，合理推估外資本月在摩台指的未平倉部位，留有較大量多單部位，因此在26日摩台指結算日前，將有高機率拉高結算。

個股方面，本周納入投資組合的光頡，受惠被動元件供需缺口擴大外，同時具備低基期及技術面三角突破優勢，中線持續看好。

操作方面，現階段大盤多空不明，類股漲跌分歧，短線操作可以朝兩個方向去做選股，其一是具備轉單題材，且技術面屬多頭格局；其二是內資持續買超標的，因現階段外資隨時都有將資金抽出的可能，內資連買的個股，籌碼相對穩定。

(工商 )