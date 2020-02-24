倫元投顧分析師陳學進表示，台股24日開低下殺，終場下跌151.48點，跌幅1.3％，收在11,534.87點，櫃買指數同步收黑，終場走跌1.26點，跌幅0.85％，以146.56點作收。

三大法人方面，外資續賣263.39億元，投信轉買2.67億元，自營商續賣14.83億元，惟外資於台指期貨市場上小買87口多單，累計淨多單部位為26,756口，心態轉趨相對謹慎保守。

儘管大陸新冠肺炎新增確診案例已現放緩趨勢，疫情卻在全球各地加速擴散，包括義大利及南韓近日新增確診病例瞬間暴增20倍，對整體經濟衝擊及供應鏈的不確定性風險再度升溫，導致全球經濟前景蒙上陰影，市場瀰漫偏空氛圍。

「行情總在絕望與悲觀之中誕生」，南韓新確診病暴增，三星電子、SK海力士等大廠皆全面中鏢，故南韓指數24日開低重挫實屬正常，惟台股在新冠肺炎的防疫成果領先全球各國，並未出現「社區感染」的情形。

此外，南韓為全球面板、記憶體及晶圓代工重鎮，光是記憶體市占率就高達全球73.3％，在疫情延燒後，台系晶圓代工廠台積電、聯電、面板廠友達、群創、以及半導體業者南亞科、群聯、威剛、十詮等反而有望迎來轉單，故台股24日走跌主因仍偏向投資人恐懼心理的影響。

個股方面，本周納入投資組合的鈊象，去年獲利大幅成長131％，今年營運持續看俏，配合公司派及法人心態偏多不變，後市大漲再創新高的機會可期。

隨著大陸國家主席習近平指示，防疫情勢看好，全力拼復工成為中央到地方第一要務，除湖北外，將全面取消企業復工、復產審批及先復工再核查，全面拼經濟，當復工急單湧現，包括被動元件及SSD等產業都出現拉貨需求及漲聲。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，大陸的經濟增長表現主要取決於疫情被遏制的速度，預計大陸經濟將於4月～6月恢復正常，若大陸能夠有效控制疫情，全球經濟受到影響的程度可能相對較小。各國政府及央行心態積極偏多，預期24日股市過度反應後，必將可望止穩反彈。

(工商 )