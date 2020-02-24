運達投顧分析師洪任浚強調，亞洲是全球最重要的高科技生產基地，此波新冠肺炎疫情爆發，使得歐美品牌開始反思過度倚賴中國的問題，台灣反倒有獲取轉單的機會。個股方面，本周納入投資組合的楠梓電，轉投資滬士電攻漲停板，激勵楠梓電股價逆勢走高。

他表示，長期趨勢而言，台灣的經濟成長動能將在疫情結束後快速成長，而台灣的競爭力已經陸續展現韌性。

儘管加權指數來到萬點之上，但比起國際股市，台股仍處在相對低估的位階，許多個股的本益比低且今年仍具備爆發力，短線經修正整理後，上檔空間還是相當大，例如5G相關族群，待中國各廠區陸續復工後，將逐步回歸正常走勢。

楠梓電（2316）轉投資的滬士電，主攻中國5G基地台市場，受惠中方積極建置5G基地台，滬士電業績表現優異，而楠梓電持有滬士電12.8％的股權，將為母公司帶來可觀的業外收益。台股24日走弱，但楠梓電爆量長紅突破表態，券資比也來到12.88％以上，有利於股價沿著月線穩步攻高。

(工商 )