華冠投顧分析師吳官隆指出，24日台股上市大跌、上櫃大跌，以及陸股小跌，短線台股將繼續挑戰月線位置，短線跌深股若有轉強跡象，則建議偏多布局。個股方面，本周納入投資組合的景碩，24日漲1.6元、收55.8元，5日線支撐落於54元，KD指標在83高檔震盪。本周一上漲帶量，留有中紅棒，周二逢高震盪，可考慮獲利分批出場。

他表示，美股21日全面大跌，道瓊指數跌227點、收在28,992點，費半指數亦跌2.99％。24日亞股當中，日股休市、韓股重挫，陸股持續震盪橫盤，下午盤的上證指數約下跌0.23％，陸股繼續站上季線，行情已攻至過年前的長黑棒附近。

陸方採寬鬆貨幣政策，市場期待繼續降準，但同時也擔憂，銀行股獲利減少，上證已站上支撐約3,011點，即使短線可能逢壓，但仍然不看壞，可持續持有陸股，並來回操作賺價差獲利。

台股權值股24日走弱，蘋概三王腿軟，矽晶圓走勢也不強，終場加權指數大跌151點、收在11,534點，成交量1,387億元，留有量增中長黑棒。反觀上櫃市場，金氧半場效電晶體（MOSFET）、記憶體及ABF基板表現強勢，可惜終場收量縮中長黑棒，當前市場信心不足。

(工商 )