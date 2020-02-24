超市龍頭全聯高層人事異動！全聯24日宣布最新人事布局，將由屆齡65歲的執行長謝健南擔任副董事長，負責建立集團資源共享平台；營運長蔡篤昌則出任總經理，全權負責營運相關業務。該人事異動即日起生效！

全聯表示，這是為迎向下一個20年 啟動「20+20」全面升級計畫的一環。2019年啟動全聯數位轉型三部曲計畫，接連推出自有支付工具「PX Pay」與電商平台「PX GO！」，皆創下亮眼成績，都為接下來將啟動的「實體電商」打下良好基礎。

全聯說，今年適逢2020年，為讓全聯下一個20年走得更穩健，除將加速推動數位轉型外，董事長林敏雄特別宣布全聯未來願景計畫，確立經營團隊的決策與分工。

全聯表示，期望透過彼此專業與工作默契，讓組織充分橫向溝通，協助全聯下一個20年再創高峰，展望未來，全聯將透過制度化、系統化、在地化，繼續在零售業界建立標竿，並落實「公益賣場」願景，形成一種善的循環。

(工商 )