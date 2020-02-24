艾成、何豪傑24日參加JET節目《命運好好玩》，艾成被問到王瞳近日是否回歸樂團，他表示：「一切尊重公司安排。」他分享2016年底「發瘋」40天的過往，當時的他靠精神科醫生找不出病因，是當時女友王瞳跟教會、家人的支持，他才成功活下來，好友何豪傑感嘆，「當時我們以為他不行了，連主唱都開始找其他人，其實王瞳很厲害，那時不離不棄陪他走過，當時我們甚至憂心她的安全。」

艾成感性地說：「所以現在外面的人說我是暖男，我根本不是，因為瞳瞳之前是這樣陪我走過來。」那段時間他發作時像恐怖片《大法師》裡頭的厲鬼，還活生生踢斷自己一隻腳，最慘的時候，連爸媽都覺得兒子可能活不下來，「那段時間分分秒秒都想做傻事，有一次發作得厲害，她在日本錄美食節目，我誰都認不得，她趕回來陪我，那段時間我曾經是壞人，因為太自大、太自滿，心中產生魔鬼，精神整個斷電。」

艾成（右）、何豪傑對話逗趣。（吳維書攝）

艾成日前信義區餐廳收攤，慘賠百萬，他提及新冠肺炎疫情影響，目前西門店生意慘淡，「現在的情況不容許多想，只要能活下來就很感恩了。」他也對民眾喊話，防疫同時也要記得出來吃飯，否則店家真的撐不下去。

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(中時 )