原預定2月6至9日於台北市舉辦的「2020台北國際電玩展」，因新冠肺炎延後舉辦，但主辦單位台北市電腦商業同業公會卻在6及7日在臉書官方網頁，多次接獲文字訊息稱：「小雪馬上退出活動馬上送炸彈」。刑事局獲報查出是46歲蕭姓男子所為，他到案供稱，因為是女模「小雪」的鐵粉，擔心她參展會群聚感染新冠肺炎，才會用激進的訊息，希望活動停辦，訊後被依恐嚇罪函送法辦。

主辦單位表示，該活動展為近年重要國際展覽，每次至少有20國代表參展，預計超過45萬名以上民眾參加，今年因疫情延後，加上這次的炸彈攻擊威脅，已讓活動蒙上陰影。

刑事局電偵大隊獲報，透過網路技術追查獲得嫌犯身分後，派員前往打零工的蕭姓男子住所搜索，迅速排除他持有放置、製作炸彈情形。

據了解，蕭姓男子供稱傳訊動機，係為阻止心愛的女模「小雪」參加電玩展，擔心她參加會被傳染新冠肺炎，才假稱要放置炸彈企圖讓活動停辦，沒想到鑄下大錯，全案將依刑法305條恐嚇罪函送地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾網路留言應注意法律規範，勿逞一時之快造成自身觸法及未來可能擔負相關刑事責任，得不償失。

(中時 )