中興高中較特別的是周昕儀同學，以「特殊選才」管道同時錄取台大、清大及成大；右為校長陳江海。（中興提供／楊樹煌南投傳真）

暨大附中吳怡慧(右2)、潘昶佑(左2)及黃琪斐(右)3位同學分別在國文、數學、社會3科目獲滿級分；與校長張正彥（中）合影。（附中提供／楊樹煌南投傳真）

旭光高中李俊廷同學自然組4科總分56級分，榮登全校最高分，與校長何光明合影。（旭光提供／楊樹煌南投傳真）

大學學測成績揭曉，南投中興高中、暨大附中、普台高中及旭光高中都有亮眼成績，普台高中翁瑋杉5科滿級分75分，成為全縣的榜首；中興高中50級分以上有48人，其中周昕儀同學更創下紀錄，以「特殊選才」管道同時錄取台大、清大及成大；暨大附中有3位同學分獲國文、數學、社會3科目滿級分；旭光高中李俊廷同學在自然組4科總分是56級分，榮登全校最高分。

大學學測成績公布，私立普台高中翁瑋杉5科全考，獲得滿級分75分，是該校也是全縣的榜首，另該校5科70級分以上有8人，4科滿分60分也有4人，全校單科成積達全國頂標，國文科佔34％、社會科35％、數學科21％，整體優異的表現，令人刮目相看。

南投中興高中4科達50級分以上的有48人，佔學生數11.43％，均可望錄取頂尖大學，其中黃文馨、梅茵棋獲並列4科總和最高級分57級分，是社會組最高分，自然組4科最高分是李岳家54級分，另該校較特別的是周昕儀同學，以「特殊選才」管道同時錄取台大、清大及成大，吳承儒同學也錄取中正大學物理學系。

暨大附中今年在總級分及各科都有傑出優異成績，分別取得獸醫系、藥學系、化學系、法律系、中文系頂尖大學的入場券，為今年多元升學榜單寫下亮眼的紀錄。學生在此次學測成績整體表現也很不錯，有吳怡慧、潘昶佑及黃琪斐3位同學分別在國文、數學、社會3科目獲滿級分，表現不俗。

旭光高中李俊廷同學在自然組4科總分是56級分，榮登全校最高分。自然組4科，以李博丞49級分表現最優，社會組4科，有李欣祐、馬宇玄都獲51級分佳績，另外馬宇玄在數學科、紀星安在社會科獲得滿級分15級分好成績。

(中時 )