包括日本和美國在內的42個國家已同意，將軍事級網路軟體和具有武器能力的半導體零件製造技術用於出口控制，以防範網路攻擊和其他國際威脅。 。

據日本共同社報導，世界主要的工業設備和武器製造國在1996年簽署「瓦聖納協議」（The Wassenaar Arrangement），全名《關於常規武器與兩用產品和技術出口控制的瓦聖納協議》，成員國的此舉顯然旨在遏制軍事技術向大陸、北韓和伊朗等國家擴散。這42個成員包括英國，俄羅斯，印度和韓國等。

根據協議，日本計劃加強軍事相關產品和技術的出口程序。但是，由於新的控制措施包括日本製造商的尖端領域，某些日本公司的運營可能會受到影響。

美國和伊朗的對立關係，導致對基礎建設和軍事系統受攻擊的憂慮升溫，另外日本三菱電機及NEC也在近期發生網攻事件；因此，除了網路攻擊軟體之外，包括監視通信技術、系統、復原數據的電子識別系統等也有必要受到管制。

為響應擴大出口管制範圍的協議，包括日本經濟產業省在內的日本當局將製定細節，例如製定必要的立法。意即對晶片（高性能半導體的關鍵組件）進行監管，將要求日本製造商出口產品和相關技術時，需向政府提出的申請。

消息人士稱，該協議的這項新措施，是在去年12月在維也納一次會議上一致達成的，這些措施基本上是國際非約束制度，但這個限制可能被轉用於軍事和武器使用的商品和技術的出口。

(中時電子報)